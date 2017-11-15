ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس:اللبنانيون حريصون على الإستقرار on November 15, 2017

عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس”، إجتماعه الدوري في مقر “اتحاد الشباب الوطني”، بحضور منسقه المحامي عبد الناصر المصري، عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس جمعية أهل العطاء محمد تامر، رئيس اتحاد جمعيات وفعاليات الشمال محمد طرابلسي، نائب رئيس جمعية التضامن الشعبي الدكتور ربيع العمري، رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية محمد ديب، مسؤول هيئة الاسعاف الشعبي في طرابلس حسام الشامي، رئيس المركز اللبناني الاستشاري للتنمية الدكتور عمر الحلوة، محمود مراد ممثلا المؤسسة الوطنية الاجتماعية، نائب رئيس جمعية الوفاق الثقافية الاعلامي سامر مولوي، رئيس جمعية الأمل الواعد محمد سليمان، عضو اتحاد الجمعيات عبد الحميد بولاد.

بحث المجتمعون في “شؤون وطنية ومحلية”، وأصدروا في نهاية الاجتماع، بيانا، جاء فيه : ” لقد فوت اللبنانيون على دعاة الفتنة فرصة تسعير الغرائز وتوتير الأوضاع من خلال تمسكهم بوحدتهم وحرصهم على أمن وإستقرار وطنهم، ورغم القلق الذي يساورهم بفعل حجم التحدي المفروض عليهم الا أننا واثقون أن لبنان سينجوا مما يخطط له، لأن أغلبية اللبنانيين تعلموا من دروس الحرب الأهلية وجولات العبث بالسلم الأهلي بأن لبنان لا يمكن أن يكون جزءا من أي محور عربي أو إقليمي ولا مقرا أو ممرا للتآمر على أي بلد عربي أو اسلامي”.

وأشار الى “أن الواقع المعيشي في طرابلس يزداد سوءا في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة مما يؤدي الى ظهور حالات يأس وإحباط وسط الشباب ويدفع بعضهم للاستسلام لمجرمين يدمرون حياتهم من خلال نشر الرذيلة وتوزيع المخدرات والحبوب المهدئة، وذلك يستدعي من الوزارات المعنية تفعيل عمليات ملاحقة مروجي المخدرات وشبكاتها”.

واكد ” المشاركة بفعالية في مسيرتي الاستقلال والمولد النبوي الشريف تحت إشراف ورعاية بلدية طرابلس”.

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