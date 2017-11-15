مفتي جبل عامل: السيادة الوطنية خط أحمر on November 15, 2017

أكد المسؤول الثقافي المركزي لحركة “أمل” مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، في كلمة ألقاها باسم الحركة في احتفال تأبيني لاحد كوادر الحركة عبد النبي كنيار في النادي الحسيني لبلدة انصارية في حضور النائب علي عسيران، “ان التخلي عن المسؤولية قد يتحول الى وصمة عار”، لافتا الى ان “الحفاظ على الوطن هو مسؤولية وهو ليس مقر اقامة او مجرد مساحة جغرافية”.

واشار عبد الله الى “ان الوطن، هو مؤسسات وله حدود وسيادة وسياسة جغرافية ومؤسسات دستورية، وقال: “ان السلم الاهلي هو الاساس في هذا الوطن ونعلق الآمال على التضامن العربي العربي وعلى التضامن العربي الاسلامي، لكننا لن تتخلى عن سيادة وطننا”.

واضاف: “نريد ان ندافع عن سيادتنا السياسية، وبمنتهى الصراحة نحن منحازون لسيادة وطننا وليعلم كل العالم ان السيادة الوطنية اللبنانية خط احمر”.

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