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ماكرون من بون: دعوت الحريري مع عائلته الى زيارة فرنسا لبضعة ايام ولم اعرض اللجوء on November 15, 2017

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه دعا الرئيس سعد الحريري “لزيارة فرنسا لبضعة ايام، وان الامر لا يتعلق بتاتا باللجوء الى فرنسا”. وقال ماكرون لصحافيين على هامش زيارته الى بون للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ: “اتصلت بمحمد بن سلمان وبسعد الحريري، واتفقنا على أنني سأدعوه لبضعة أيام الى فرنسا مع عائلته”. التعليقات Share this on WhatsApp

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