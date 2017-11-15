عاجل.. الرئيس عون: لا شيء يبرر عدم عودة الحريري ونعتبره محتجزا وموقوفا on November 15, 2017





عاجل.. ميشال عون: لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي 12 يوماً (على إعلان استقالته من السعودية) وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا

وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا

(بيان لمكتبه الإعلامي)

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس سعد الحريري بعد مضي 12 يوما، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان”.

وقال “لا تخافوا، لا اقتصاديا ولا ماليا ولا أمنيا، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان”.

واكد انه “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته او للرجوع عنها او لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.

واشار الى انه “لا يمكننا إطالة الانتظار وخسارة الوقت، اذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة”.

التعليقات