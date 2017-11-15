ريفي: هناك اصرار على فتح مشكلة مع السعودية وهذه هي علاقتي مع بهاء on November 15, 2017

قال اللواء أشرف ريفي ابرنامج بموضوعية: هناك اصرار على فتح مشكلة مع السعودية، نعلم كم أساء حزب الله للعلاقات العربية وهذا يكفي، الحريري يتنقل داخل وخارج المملكة ويلتقي شخصيات فالعلاقة مع المملكة تستحق منا الانتظار.

هناك غرف سوداء، وصلوا الى الشخصي وعلاقتي مع بهاء الحريري ليست علاقة سياسية، بيان الاستقالة يمثلنا وكما قلت سنكون كتف على كتف.

غدا في الانتخابات ابارك للحريري الشعبية في حال كنا في خط واحد، وعن عرض المصالحة مع الحريري من قبل السعوديين قال: لم يحصل شيء من هذا القبيل وايضا هذا من صنع الغرف السوداء.

وفي ما خص تحذيره من اغتيالات سياسية قال ان جهاز اوروبي نبهه من هذا الامر وهذا الخطر لم يزل موجودا، وقال عن تحرك باسيل انه طعن للسعودية.

التعليقات