رسالة من مركز الخيام الى رئيس المجهورية: لدعوة مجلس حقوق الانسان لمناقشة قضية الحريري on November 15, 2017

وجه مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أشاد فيها بتحركه محليا وعربيا ودوليا إزاء استقالة رئيس الحكومة، وقال في بيان: “لم تعد قضية الرئيس الحريري قضية لبنانية تتعلق بانتهاك حصانته كرئيس حكومة لبنان ونائب في البرلمان اللبناني فقط، بل باتت قضية حقوق انسان وتجاوزا لكل الاتفاقيات الدولية واعتداء على حقه في التنقل من خلال اخضاعه للمراقبة اليومية وتقييد حريته الشخصية بما يخالف مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية”.

واقترح المركز على رئيس الجمهورية “اعطاء التوجيهات لوزير الخارجية بدعوة مجلس حقوق الانسان في جنيف لجلسة استثنائية لمناقشة عملية الاختطاف القسري لرئيس الحكومة رهينة سياسية والمطالبة بعودته الى لبنان”.

وختم: “إن المركز الذي يحمل الصفة الاستشارية في الامم المتحدة يضع كل امكانياته الدولية في تصرف فخامتكم وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني اللبنانية والمنظمات الدولية لاوسع حملة تضامن مع رئيس حكومة لبنان الذي تؤكد كل الوقائع انه محتجز تحت الاقامة الجبرية في السعودية ويدعو كل المدافعين عن حقوق الانسان الى رفع الصوت عاليا للافراج عن الرئيس الحريري والاعتذار منه ومن الشعب اللبناني وعائلته”.

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