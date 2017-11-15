حلقة نقاشية عن التنمر في مكان العمل في جامعة هايكازيان on November 15, 2017

نظم قسم علم النفس في كلية العلوم الإجتماعية في جامعة هايكازيان حلقة نقاشية بعنوان “التنمر في مكان العمل”، شارك فيها عدد من الاخصائيين في مجال علم النفس، أكاديميين، مدراء مدارس، أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، وجمع من المهتمين والطلاب.

عالجت الحلقة التي امتدت على مدى ساعتين، ظاهرة انتشار التنمر في أماكن العمل وتداعياتها على الافراد والانتاجية في العمل ومخاطرها وسبل الوقاية.

والقت عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدكتورة آردا اكمكجي كلمة شددت فيها على “أهمية وجود بيئة عمل مريحة وصحية في الشركات والمؤسسات لضمان أفضل انتاجية لدى الموظفين”.

من ناحيته، أوضح رئيس كلية العلوم الإجتماعية في الجامعة الدكتور هاكوب يعقوبيان “ان هذه الحلقة النقاشية تأتي كنتيجة لبحث اكاديمي بين قسم علم النفس في جامعة هايكازيان بالتعاون مع قسم الطب العائلي في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت”.

وقت تولت المحاضرة في قسم علم النفس في الجامعة ريتا مرهج ادارة النقاش، مشددة على هدفه وهو البحث بطريقة اعمق في الظاهرة المعقدة للتنمر، اضافة الى سبل معالجة آثارها ونتائجها وتفاديها في المؤسسات.

وكانت مشاركة لافتة لاخصائيين من قسم الطب العائلي في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، حيث قدم رئيس القسم الدكتور غسان حمادة استراتيجية لمنع وايقاف التنمر وذلك من خلال صياغة وتنفيذ قوانين تحد من ذلك، اضافة الى نشر التوعية حول هذا الموضوع.

بدورها، عرضت الدكتورة نسرين مكارم مفهوم التنمر بطريقة علمية، كما ناقشت الدكتورة ديانا بلان نتائج التنمر وكل ما يسببه من عوارض، اضافة الى سبل الوقاية منه.

قدمت المشاركة لوسي تافيتيان من قسم علم النفس في جامعة هايكازيان نقاط الربط بين التنمر وعوارض الاكتئاب والارتياح في اماكن العمل، فيما عرضت طالبة الماجستير ديانا برومي “استبيان الافعال السلبية” وهو عبارة عن أداة بحث مقننة لقياس التعرض للتنمر في العمل.

تلت المداخلات جلسات تفاعلية تبادل خلالها المشاركون الأفكار والأسئلة.

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