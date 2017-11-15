حزب الله أحيا يوم الشهيد في قرى وبلدات جنوبية on November 15, 2017

أحيا “حزب الله” يوم الشهيد، و”فاتح عهد الاستشهاديين” أحمد قصير باحتفالات عمت القرى والبلدات الجنوبية. ففي بلدة عربصاليم أحيا الحزب المناسبة باحتفال أقيم في مجمع سيد الشهداء في حضور عائلات الشهداء، وتخللته كلمة لاحمد نضر تحدث فيها عن مسيرة الشهداء. وفي الختام وزعت بطاقة تقدير وباقات من الزهر على أمهات الشهداء، وتلي مجلس حسيني.

وفي بلدة تفاحتا، أقام الحزب على نصب السيد عباس الموسوي ومكان استشهاده احتفالا تخلله وضع اكليل من الزهر في المكان وتلاوة مجلس حسيني ورفع راية حسينة على قبة المقام.

وفي بلدة كفررمان أحيا “حزب الله” المناسبة بمسيرة كشفية وشعبية جابت بعض أحياء البلدة من النادي الحسيني وصولا إلى ضرائح شهداء المقاومة الإسلامية في البلدة.

تقدم المسيرة علماء كفررمان الشيخ تيسير رزق والد الشهيد محمد رزق والشيخ غالب ظاهر والشيخ حيدر ظاهر، والنائب عبد اللطيف الزين ورئيس بلدية كفررمان ممثلا بعلي ظاهر ومخاتير البلدة وممثلو الأحزاب.

وبعد آيات من الذكر الحكيم انطلقت المسيرة تقدمها حملة صور الشهداء والقادة، وحملة الرايات الحسينية، ثم كانت فرقة لرفاق الجهاد والمقاومة ومواصلة درب الشهداء وحملة إكليل الورد. وعند وصول المسيرة إلى ضرائح الشهداء المباركة اصطف المجاهدون وتقدم العلماء ووالد الشهيدين يوسف وعبد الله خليل حيث وضعوا إكليلا على ضرائح الشهداء.

واختتمت المسيرة بمراسم وأداء قسم العهد والبيعة وتجديد الولاء للقادة والشهداء.

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