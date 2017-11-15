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جنبلاط عبر تويتر: ما حدث مع الحريري إستثنائي وغير مألوف والمعالجة يجب أن تكون هادئة on November 15, 2017

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر” وقال: “إن ما حدث مع الشيخ سعد الحريري إستثنائي وغير مألوف، والمعالجة برأي يجب أن تكون هادئة ضمن الأصول”، مشيرا إلى أن “الحريري عائد كما أكد، لكن لا لإعلان الحرب على المملكة”. التعليقات Share this on WhatsApp

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