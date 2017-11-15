ثيودورس الثاني كرم قنصل عام لبنان في الاسكندرية ومنحه وسام سان مارك من درجة كوموندور on November 15, 2017

منح بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني قنصل عام لبنان وعميد السلك القنصلي في الإسكندرية أسامة خشاب “وسام الصليب الاعظم من درجة اسد الاسكندرية” (سان مارك من درجة كوموندور) وهو اول وسام يمنح لديبلوماسي اجنبي، خلال حفل تكريمي اقيم في كنيسة الروم الأرثوذوكس في الاسكندرية.

حضر الحفل محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ومطران الموارنة في مصر والسودان جورج شيحان ونواب في البرلمان المصري والقناصل العامين للولايات المتحدة وروسيا والصين واسبانيا وايطاليا واليونان والسعودية وفلسطين والسودان العربية وعدد من ابناء الجالية اللبنانية في الاسكندرية ووفد من الكنيسة اليونانية.

سلطان

وكانت كلمة لمحافظ الاسكندرية رحب فيها بالبابا ثيودوروس الثاني على أرض الإسكندرية وجميع الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسي، وقال: “التقينا اليوم لتكريم الأخ والصديق العزيز أسامة خشاب وحضور غبطة البابا، ويأتي التكريم كنتيجة لجهوده المستمرة للوصول إلى الأفضل دائما”.

وتابع: “إن قنصل لبنان على المستوى المهني يتم العمل معه بشكل منتظم وسلس فهو دائما ما يقدم العون والمساعدة سواء بصفته قنصل عام لبنان أو عميد السلك القنصلي. أما على المستوى الشخصي فهو صديق عزيز دائما ما نسعد بصحبته”.

وختم متمنيا “التوفيق والنجاح” لخشاب و”أن يكون هذا التكريم بداية لسلسلة طويلة من النجاحات”.

البابا ثيودوروس الثاني

من جانبه، قال البابا ثيودوروس الثاني: “إننا نتواجد اليوم في الإسكندرية المدينة المليئة بالمحبة والسلام وهي ملكة جميلة تاج على رأس مصر تطل على البحر المتوسط، وهي جزء من اليونان وأنظارها تتجه إلى أرز لبنان، هذه الشجرة التي لا تموت كما أن لبنان لا يموت”.

أضاف: “إن لبنان دولة مباركة قرأنا عنها في العهد القديم والكتاب المقدس ويمجدها القرآن الكريم، فبركتها تملأ هذا الحفل الكبير”.

وتابع: “فخامة قنصل لبنان أعبر عن فرحي بوجودك معنا اليوم، وتواجدنا جميعا في البطريركية التي تمتد على مدار 2000 عام بالرسول مرقس وتنقل رسالة المحبة والسلام والتعايش المشترك بين الناس”.

وأشار إلى أن “هذا التكريم هو رمز عن الحب لشخص القنصل ولدولة لبنان”، وقال: “يجب أن نصلي لها جميعا ونصلي من أجل السلام”، متمنيا “أن يتجاوز لبنان أزمته وأن يعود السلام إلى أراضيه”.

خشاب

أما خشاب فأعرب عن مدى سعادته بتكريمه وتسليمه “وسام “سان مارك” من شخصية عظيمة لها حضور في سائر إفريقيا وله مسيرة عظيمة من العطاء للجميع في أرض الكنانة”.

وقدم الشكر للجميع على منحه “هذا الوسام العريق والتكريم بحضور محافظ الإسكندرية وأصدقائه من السلك القنصلي”.

وقال إنه قضى في مصر 5 سنوات لقي فيها “كل الحب والتقدير” تجاهه وتجاه بلده، معبرا عن الشكر للمحافظ “على حبه ودعمه الدائم لأعضاء السلك القنصلي وجالياتهم”.

وقدم خشاب للبطريرك ثيودوروس الثاني لوحة مرسومة له وكتابا صادرا عن مكتبة الاسكندرية عن لبنان بعنوان: “لبنان بعيون الاسكندرية” قدم له وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

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