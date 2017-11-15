بري: لبنان في أمان وعودة الحريري عن الإستقالة فيها عدالة وإستقرار لبنانيا وعربيا ولا تستفز أحدا on November 15, 2017



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في “لقاء الاربعاء” النيابي اليوم، انه ” على رغم الأزمة التي نمر بها، فإن لبنان لا يزال في أمان سياسي وأمني وإقتصادي، وان وحدة اللبنانيين كفيلة حمايته وتجاوز هذه الأزمة”.

وقال: “حتى بعد عودة الرئيس الحريري فإنه امام السيناريوات المرتقبة أكرر ان العودة عن الإستقالة فيها عدالة وإستقرار لبنانيا وعربيا، وليس فيها إستفزاز لأحد”.

وكان الرئيس بري إستقبل، في إطار “لقاء الاربعاء”، النواب: عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، بلال فرحات، علي عمار، ميشال موسى، عباس هاشم، نبيل نقولا، وليد خوري، ناجي غاريوس، اسطفان الدويهي، وليد سكرية، ياسين جابر، انور الخليل، اميل رحمة، هاني قبيسي، علاء ترو، انطوان سعد، وهنري حلو.

برقيتان الى الأسد وصباغ

من جهة اخرى، ابرق الرئيس بري الى الرئيس بشار الاسد مهنئا بذكرى الحركة التصحيحية في سوريا.

وبعث ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.

التعليقات