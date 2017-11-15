الرئيسية
» لبنان
, مميز
» اندية الليونز أضاءت قلعة المسيلحة بالازرق في اليوم العالمي للسكري
اندية الليونز أضاءت قلعة المسيلحة بالازرق في اليوم العالمي للسكري
on November 15, 2017
ضاءت جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 – لبنان، الأردن، العراق وفلسطين، لمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، قلعة المسيلحة التاريخية في بلدة حامات – قضاء البترون، باللون الأزرق.
حضر حفل الاضاءة حاكم المنطقة الدكتور نصرالله البرجي ولجنة ادراك خطر السكري برئاسة مهى حبيب.
Batroun News
التعليقاتShare this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net