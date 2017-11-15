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الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيء الحريري إلى فرنسا في الايام القادمة

on November 15, 2017

اعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية لوكالة “فرانس برس”، ان الرئيس سعد الحريري “يتوقع ان يأتي الى فرنسا في الايام القليلة القادمة”، وذلك بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي تباحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان ماكرون قد دعا الحريري المقيم حاليا في السعودية “للقدوم مع اسرته الى فرنسا”.

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