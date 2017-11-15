أوغاسابيان في مؤتمر مشاركة المرأة في منطقة الشرق الأوسط: دعمها في صنع القرار يسهم في بناء السلام والامن on November 15, 2017

نظمت منظمة الامم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد للتعاون والتنمية الالمانية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، مؤتمرا صباح اليوم في فندق “راديسون” – عين المريسة، حول “تعريف التحديات وابتكار الحلول حول مشاركة المرأة في منطقة الشرق الاوسط”، شارك فيه وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، السفير الالماني في لبنان مارتن هوت ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان كلودين عون روكز وشخصيات .

نصيري

بداية، أشار المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للمرأة محمد نصيري في كلمته الى “نضالات المرأة في حقها بالمشاركة، وفي مكافحتها للنماذج النمطية”، لافتا الى “إغلاق الابواب التي لطالما تحصل امام المرأة”.

وتوقف أمام “دور المرأة في عملية التنمية المستدامة وهو ما يساعد في عملية توطيد السلام”، مشيرا الى ان “مشاركة المرأة في عملية السلام ما تزال بطيئة، لا بل شهدت تراجعا وخاصة في مجال طلب مساعدة الخبراء في العام 2016″، محملا “هيكليات البنى الاجتماعية المسؤولية”، مؤكدا على “ثورات المرأة على الرغم من محاولات اقصائها”.

ودعا الى “احلال توازن اكبر وذلك بالانتقال من المسارات التقليدية التي تقصي مشاركة المرأة في بناء السلام”، منوها “بالدعم الذي تقدمه الامم المتحدة لمنظمات وجمعيات في مجال بناء السلام”.

كذلك، دعا الى “تفعيل التمويل الثابت والمستدام وهو وما فعلته منظمة الامم المتحدة للمرأة بإنشائها صندوقا يدعم في هذا المضمار”.

السفير الالماني

ثم تحدث السفير الالماني فأشار الى “النزاعات في المنطقة منذ العام 2005 والى تزايد عدد اللاجئين بسبب النزاعات في سوريا واليمن”.

ولفت الى “التمييز ضد المرأة”، متوقفا امام “ضعف مشاركتها في عملية بناء السلام”، كاشفا ان “نسبة من تشاركن في السلام لا يتعدى 2,4%”.

وتحدث عن “خطة عمل وصفتها الحكومة الالمانية لدعم المرأة وتعزيز دورها لاستدامة السلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.

وأكد “التزام الحكومة الالمانية على دعم تطوير عمل المرأة من خلال العمل ضد التمييز ضد المرأة”، منتقدا “ضعف تواجد المرأة في المناصب الرسمية وفي البلديات في لبنان”.

اوغاسابيان

أما اوغاسلبيان فقال: “لم يعد خفيا اهمية مشاركة المرأة في عملية صنع السلام لما له اثر على إستدامته إذ أكدت الدراسات انه عندما تكون المرأة مشاركة في عملية السلام، هناك زيادة بنسبة 20 في المائة في احتمال التوصل الى اتفاق يدوم لمدة سنتين على الاقل، وزيادة بنسبة 35 في المائة في احتمال التوصل الى اتفاق يستمر لمدة 15 سنة على الاقل.

بناء على هذه الحقائق والارقام، تصبح مشاركة المرأة في عملية صنع القرار حاجة ملحة وخاصة في ظل الازمات والحروب التي تعاني منها المنطقة العربية.

فدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يساهم في عملية بناء السلام والامن، ويساهم في تحقيق جميع اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 5 “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” والهدف 16 “تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير امكانية اللجوء الى القضاء امام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للشفافية وللمساءلة”.

أضاف: “فلبنان والتزاما بتطبيق التزاماته الدولية وخاصة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزاما منه بتطبيق القرارات الدولية، تعمل الوزارة وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبدعم من الـ “الاسكوا” على اعداد خطة العمل الوطنية للقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والامن.

وتابع: تكمن أهمية الجهود المشتركة لإعداد هذه الخطة بالنهج التشاركي الذي نعتمده مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

ونحن نأمل ان تساهم خطة العمل هذه على تحديد مسؤوليات جميع الجهات في لبنان كما سنعمل ان تكون اداة للحث على وضع سياسات وآليات وطنية تساهم في تنفيذ المحاور الاربعة للقرار 1325 (المشاركة، الحماية، الوقاية، الاغاثة والانعاش) وخاصة تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات وكذلك سلسلة القرارات السبع المتعلقة به”.

وختم: “أخيرا، لا بد من التشديد مرة اخرى على اهمية اعتماد نهج تشاركي في عملية صنع القرار وخاصة اشراك النساء والذي يهدف الى تسريع عجلة المساواة وتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي استدامة السلام والامن. وهذا الامر يتطلب التزاما كاملا من قبل المجلس النيابي والحكومة. كما نشدد على إشراك المجتمع المدني وتعزيز وإقامة شراكات عالمية كما جاء في الهدف السابع عشر (عقد الشركات لتحقيق الاهداف)، والذي سيساهم في تخطي العوائق والمشاكل التي يواجهه لبنان من اجل تنفيذ خطة العمل وتسريع التقدم لتحقيق التنمية المستدامة بجميع ابعادها، متمنيا لهذا المؤتمر النجاح”.

روكز

وتحدثت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، فأعربت عن سرورها في هذه المشاركة، شاكرة الجهات الداعمة، وقالت:” ان المساواة هي شرط اساسي لتعزيز السلام ولأن السلام هو هدف كل عائلة وكل امة”. ولفتت الى “التعقيدات التي تواجه استقرار السلام المستدام”.

ورأت ان “تحقيق السلام المستدام يستدعي إشراك المرأة في العملية الاقتصادية”، ملمحة الى “النظام الابوي الذي يشكل تحديا أمام المرأة في لبنان، على الرغم من ان لبنان يشهد وعيا امام تحقيق المساواة”.

وقالت: “إن مشاركة المرأة في عملية بناء السلام تطورت، ونحن كسيدات علينا الاستفادة من جميع الفرص لمواجهة التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في صنع القرار”.

ورأت “ان ادخال الكوتا النسائية مدخل لإحداث مشاركة المرأة”، مشيرة الى “خطة العمل الوطنية من اجل تمكين المرأة”.

وقالت: “لقد اعتمدنا خطة تشاركية للعمل على اجندة إشراك المرأة في عملية بناء السلام، متوقعة ان تحصل الخطوة الاولى في شباط 2019”.

وختمت: “مستقبل لبنان هو في الاستقرار والسلام، وعلينا ان ندافع عن حقوقنا”.

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