‏”تيار ⁧‫المستقبل‬⁩”: المجرم ⁧‫الأسد‬⁩ آخر كائن يحق له التحدث عن سيادة النفس on November 14, 2017

‏”تيار ⁧المستقبل⁩”: المجرم ⁧الأسد⁩ آخر كائن يحق له التحدث عن سيادة النفس.

رد تيار “المستقبل” على الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال أن الرئيس سعد الحريري ليس سيد نفسه، في بيان قال فيه “بشار الأسد هو آخر كائن على الكرة الارضيّة يحق له التحدث عن سيادة النفس وحرية القرار”.

واكد تيار المستقبل ان ما ينعت به الرئيس الحريري هو أدنى صفة من صفات الأسد المشينة، مضيفا “في جميع الأحوال فليكف بشار الأسد عن حشر انفه في المواضيع اللبنانية وليتوقف عن بخ السموم في ما يعني اللبنانيين وقضاياهم”.

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