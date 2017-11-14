‏الراعي: هذا ما قاله لي الحريري on November 14, 2017

‏الراعي: الحريري اكد لي انه سيعود الى لبنان في اسرع وقت ممكن واللقاء كان جيدا وابلغني انه مستعد لمواصلة عمله والتواصل مع كل الفرقاء.

الراعي‬⁩ قال ايضا: ما سمعناه من الملك أو من ولي العهد هو نشيد محبة السعودية للبنان بكيانه وشعبه وبأرضه.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التقى في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

كذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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