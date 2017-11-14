ولايتي: تصريحات الحريري الاخيرة إملاءات سعودية on November 14, 2017

وصف مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم للتحدث عن المؤتمر العالمي “لمحبي اهل البيت ومسألة التكفيريين” المقرر انعقاده في طهران نهاية الاسبوع القادم، “تصريحات رئيس الحكومة سعد الحريري الاخيرة بأنها إملاءات سعودية”، مؤكدا ان “الحريري لم يقل اطلاقا في لقائهما الاخير ان على ايران عدم التدخل في شؤون لبنان”.

وفي الرد على اتهامات الحريري، قال ولايتي:”لقد ذكر الحريري نقطة هي من املاءات السعوديين اذ صرح بانه قال خلال لقائه معي لا تتدخلوا في شوؤن لبنان في حين انه لم يتحدث بمثل هذا الكلام اساسا ولم تكن محادثاتنا حادة ومشوبة بالتهديد والتحدي. لقد تبين ان كلامه هذا جاء باملاءات السعوديين غير المستعدين لان يعيش لبنان الامن والاستقرار والصداقة بين الشعبين الايراني واللبناني”.

واضاف:”اننا لم نهدد الحريري وبحثنا في القضايا الجارية في المنطقة. لقد اراد التوسط بصورة ما بين ايران والسعودية ونحن اكدنا باننا لا مشكلة لنا مع السعودية ولكن ان يقوم السعوديون بقصف اليمن لاكثر من عامين وفرض الحصار عليه واصابة 700 الف بالكوليرا، هي قضايا لا علاقة لها بالسياسة ولابد من ان يتفاوضوا مع اليمنيين من اجل هذه القضايا الانسانية”.

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