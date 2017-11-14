منبر الوحدة: لرفض اي تدخل خارجي قد يؤدي الى هز الاستقرار الوطني on November 14, 2017

رحب “منبر الوحدة الوطنية” بجلاء الغيمة السوداء التي تكونت في سماء لبنان جراء إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من العاصمة السعودية الرياض، وما رافق تلك الاستقالة من ملابسات اتضح بعضها وبقي بعضها الآخر طي الكتمان إلى أجل غير مسمى”.

واعتبر في بيان “ان الأولوية لاستمرار أجواء التوافق التي بدأت قبل عام ونيف مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري ومشاركة القوى السياسية الوازنة فيها”.

وأكد “أن اللبنانيين بمجموعهم يرفضون بشكل مطلق أي تدخل خارجي (أيا يكن مصدر ذلك التدخل) قد يؤدي إلى هز الاستقرار الوطني العام، وإعادة لبنان سنوات إلى الوراء كما أشيع في بعض التحليلات والأحاديث الإعلامية”.

وشدد على “ضرورة أن يلتف الجميع في هذه المرحلة حول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ثبت مجددا خلال الأزمة الأخيرة أنه من قماشة رئاسية مختلفة، وأنه فعلا لا قولا “بي الكل”. مؤكدا “ضرورة تحصين الاستقرار بإجراءات اقتصادية واجتماعية ملحة ولا بد منها من أجل توفير مقومات الاستمرار ريثما تتوفر الحلول المستدامة التي يبدو أنها مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية”.

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