لحود التقى وفدا من الاتحاد العمالي ولجنة الاسير سكاف قدمت له درعا on November 14, 2017

استقبل الرئيس العماد اميل لحود، في دارته في اليرزة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر. وتم عرض للمستجدات على الساحة المحلية وسبل تعزيز الوضع الاقتصادي في لبنان.

كما التقى لحود وفدا من لجنة الاسير في سجون العدو الاسرائيلي يحيى سكاف، قدم له درعا تكريمية عربون وفاء وتقدير.

ورحب لحود بالوفد، بحسب بيان وزعنه اللجنة، وتوجه بالتحية إلى عميد الأسرى يحيى سكاف الذي “قاوم العدو الصهيوني وسار في الطريق الصحيح في مواجهة الإحتلال الذي لا يوفر جهدا للسيطرة على أوطاننا ومقدراتها”. وأكد أن “ما قام به الأسير سكاف هو عمل بطولي بامتياز”، وأثنى على “الجهود الوطنية الجبارة التي تقوم بها اللجنة”.

وشكر جمال سكاف بدوره الرئيس لحود على “مساندته ومواكبته الدائمة لقضية الأسير سكاف”، وحيا “مواقف الرئيس لحود الوطنية التي تعبر عن مواقف كل الأحرار والشرفاء”، معتبرا أن “ما قام به الرئيس لحود من خلال وقوفه الدائم إلى جانب المقاومة وخيارها هو موضع فخرٍ وإعتزاز، حيث فرض معادلة الجيش والشعب والمقاومة بالقوة، في ظل وجود بعض المتآمرين على وطننا و مقاومتنا، ولم ينحني أمام كل الضغوط الغربية التي مورست في حقه والتي تقف خلفها بالدرجة الأولى إسرائيل”.

ومن زوار لحود السفير هيثم ابو سعيد على رأس وفد.

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