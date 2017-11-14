قالباكيان وطورسركيسيان أكدا من دار الفتوى تمسكهما بالحريري لقيادة المرحلة المقبلة on November 14, 2017

أفاد حزب “الهنشاك” في بيان، أن “رئيس الحزب النائب سيبوه قالباكيان ونائبه زارا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للوقوف عنج رأيه من التطورات الاخيرة وتأكيد دعمهما وتقديرهما للحكمة والدور الوطني الذي يضطلع به”.

ودعا قالباكيان إلى “وجوب الاستفادة من الالتفاف الكبير حول الرئيس سعد الحريري للعمل على إخراج لبنان من المحاور الاقليمية والدولية، واعادة الاعتبار والدور للحوار الوطني الداخلي للخروج من الاسباب التي كانت وراء الأزمة الراهنة”.

وأكد قالباكيان وطورسركيسيان “التمسك بالرئيس الحريري لقيادة المرحلة السياسية المقبلة”.

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