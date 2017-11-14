الرئيسية » لبنان, مميز » عون تلقى اتصالا من ميركل مؤكدة تضامنها مع لبنان ودعم الجهود لمعالجة الازمة

عون تلقى اتصالا من ميركل مؤكدة تضامنها مع لبنان ودعم الجهود لمعالجة الازمة on November 14, 2017

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اكدت خلاله تضامنها مع لبنان ووقوفها الى جانبه ودعمها كل الجهود المبذولة لاعادة الاوضاع الى طبيعتها. وأبلغته انها تبذل جهودا مع الدول الاوروبية لمعالجة الازمة الراهنة. التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net