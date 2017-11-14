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رفول واصل زيارته الى أوستراليا وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة on November 14, 2017

واصل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول زيارته الى اوستراليا حيث شارك في قداس الشبيبة في كنيسة مار شربل في سيدني. وترأس الذبيحة الالهية رئيس دير مار شربل الاب لويس الفرخ يعاونه مدير المدرسة الاب مارون يوسف ورهبان الدير. وشارك في القداس رئيس الرابطة المارونية في اوستراليا باخوس جرجس ورئيس غرفة التجارة اللبنانية الاسترالية جو خطار وفاعليات اجتماعية وإعلامية ورؤساء جمعيات. وتناول الاب الفرخ في عظته شؤونا وطنية، مشددا على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وحث رفول الحاضرين على “ضرورة التسجيل للمشاركة في هذا القرار الوطني”. ثم توجه الجميع الى صالون الدير، واستبقى بعدها رئيس الدير رفول والحاضرين الى مائدة الغداء. التعليقات Share this on WhatsApp

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