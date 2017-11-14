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رئيس الجمهورية التقى القناعي وتأكيد وقوف الكويت الى جانب سيادة لبنان واستقلاله وسيادته on November 14, 2017

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي في القصر الجمهوري في بعبدا. ونقل السفير الكويتي الى الرئيس عون “تحيات امير البلاد ودعمه للجهود التي يبذلها كي يتجاوز لبنان الظرف الدقيق الذي يمر به، مؤكدا “وقوف الكويت الى جانب سيادة لبنان واستقلاله وسيادته”. التعليقات Share this on WhatsApp

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