حمادة من دار الفتوى: التواصل لم ولن ينقطع بين جنبلاط والحريري on November 14, 2017

أكد وزير التربية مروان حمادة بعد زيارة وفد “اللقاء الديموقراطي” مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أننا “في انتظار عودة الرئيس الحريري وجلاء الصورة، ونتمنى على الجميع عدم التصعيد لكي لا تكون الأمور ذاهبة باتجاهات غير متوقعة. كفانا أزمات والحمدلله أن الأجهزة الأمنية ساهرة على الإستقرار والأمن القومي”، داعيا إلى “ترك حرية الإختيار في العودة للرئيس الحريري لأنه يرتب أموره وقد أعلن ذلك”.

وقال:”لم ينقطع التواصل يوما بين رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري ولن ينقطع”.

وأكد أن المفتي دريان شدد على أن “ما يقوم به هو من أجل إعادة المسار الدستوري إلى الوضع القائم تحت سقف الطائف”.

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