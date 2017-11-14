حاصباني واكب حملة فحوص مجانية في اليوم العالمي للسكري: التوعية على المرض مهمة جدا للسيطرة على مضاعفاته on November 14, 2017

واكب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني يرافقه مدير البرنامج الوطني للسكري الدكتور اكرم شطي، في اليوم العالمي للسكري، حملة إجراء فحوص السكري والضغط مجانا، في مبنى وزارة الصحة في بئر حسن للموظفين والمواطنين الموجودين، وتوزيع مواد تثقفية وتقديم التوجيهات من قبل عدد من اطباء امراض الغدد والسكري وتقديم الارشادات من قبل اختصاصي تغذية بالتعاون مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في اطار الحملة الوطنية لمكافحة مرض السكري وشعارها “للعام 2017 بايدك بتسيطر ع السكري”.

حاصباني

ولفت الوزير حاصباني في تصريح، إلى أن “التوعية على هذا المرض مهمة جدا، لأن السيطرة على السكري مهمة في حال تم اتباع أسلوب حياة صحي ونمط غذائي معتدل، إلى جانب التمارين الرياضية”.

وأشار الى أن “وزارة الصحة العامة أخذت هذه المبادرة في اليوم العالمي للسكري لتكثيف التوعية وأجرت الفحوصات على مدخل الوزارة، إضافة إلى تقديم النصائح الغذائية لتشجيع الناس على الغذاء الصحي والحركة المكثفة، ما يضع المرض تحت السيطرة”.

واوضح أن “مرض السكري موجود في العالم العربي بشكل كبير، ولبنان من الدول التي تبلغ نسبة مرض السكري فيها نسبة ملحوظة، إلا أن التوعية تساعد على تدني نسبة الإصابة قدر الإمكان”. وشجع “من لديهم عامل وراثي، ألا يترددوا في إجراء الفحوصات اللازمة، ومن قد أصيبوا أن يتبعوا الإرشادات ونمط حياة صحي، لأن السيطرة على داء السكري وتجنب مضاعفاته الخطرة بيد المصابين به”.

واكد أن “حملة وزارة الصحة للوقاية والتوعية مستمرة، إلا أن هذه المبادرة بإجراء الفحوصات الفورية اليوم، تأتي كمحطة أساسية للفت النظر إلى أهمية عدم إهمال هذا المرض، بل محاربته بما هو مطلوب من نظام صحي وعلاجي”.

شطي

ولفت الدكتور شطي إلى أن “نشاطات الحملة الوطنية للتوعية على مرض السكري مستمرة في أكثر من مكان عام لفحص السكري وتقديم إرشادات غذائية حول هذا المرض ومسبباته ومضاعفاته، والتركيز على دور المريض في محاربته والسيطرة عليه”. وأكد أن “هذا المرض خطير جدا. إذ إن مضاعفاته تؤدي إلى ترقق وجلطات قلبية ودماغية وتمتد لشبكة العين وتؤدي إلى عجز في الكلى وبتر أطراف، إلا أن كل ذلك يمكن تجنبه إذا تمت السيطرة على تطور المرض وتم تشخيصه مبكرا وتقيد المريض بالإرشادات الطبية والغذائية وبممارسة الرياضة البدنية ومتابعة فحص السكري في المنزل وإجراء الفحوصات المخبرية بصورة دورية والمتابعة المتواصلة لدى الطبيب المعالج. فباتباع هذه الإرشادات، يمكن التقليل من مضاعفات المرض والسيطرة عليه”.

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