باسيل من بروكسل: استقالة الحريري غير مستوفية الشروط on November 14, 2017

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من بروكسيل أن “لبنان لا يزال يعالج المشكلة مع السعودية من ضمن العلاقات الثنائية الاخوية”، لافتا إلى أن “استقالة الرئيس سعد الحريري غير مستوفية الشروط لا من قبل صاحبها ولا من رئيس الجمهورية، ولا كلام في أي ملف آخر إلى حين عودة الحريري”.

وأكد أن “كل ما يهدد به لبنان من فراغ حكومي وسياسي او عقوبات من اي شكل لن تصيب اللبنانيين وحدهم بل ان مليوني لاجئ ونازح سيتحولون مشكلة لمحيط لبنان وصولا لاوروبا”، لافتا إلى أن “قبل اجتماع جامعة الدول العربية الاحد المقبل سيكون لبنان الرسمي قد حدد موقفا وفقا لما ستؤول اليه التطورات”.

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