اهدنيات في حلتها الخريفية: نشاطات رياضية وبيئية خلال ت2 on November 14, 2017

تنظم “إهدنيات” نشاطات رياضية وبيئية في البلدة طوال شهر تشرين الثاني تحت عنوان “Ehdeniyat Autumn”، وذلك بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء زغرتا و “Ehden Spirit” وبالاشتراك مع أصحاب الفنادق والمطاعم وعدد من المؤسسات والجمعيات والأندية في البلدة بالإضافة إلى المبادرات الشخصية.

وأعلنت “اهدنيات”، في بيان حمل شعار “على اهدن شرفونا”، انه “وبعد النجاح الذي حققه مهرجان اهدنيات الدولي خلال فصل الصيف، وبعدما تحول هذا الأخير الى مهرجان يمتد على مدار السنة بغية إحياء لبنان بشكل عام وتشجيع المجتمع المحلي بشكل خاص بالإضافة الى تعزيز وصناعة السياحة الموسمية في الفصول الأربعة إنطلاقا من أن السياحة تشكل العمود الفقري والأساس لتنمية القطاع الاقتصادي، ومن منطلق تحفيز الشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم يطل اهدنيات بحلته الخريفية.

واذ تعتبر إهدن من المراكز الأهم والأكثر استقطابا على الخريطة البيئية والسياحية نظرا لعدة عوامل منها، محمية حرج إهدن الطبيعية ومناخ هذه البلدة المتميز في الفصول كافة، بالإضافة الى غنى إهدن بالمطاعم التي تتقن فن الطهو المتعدد ولا سيما الأطباق الشهية التي تتميز بها المنطقة ك”الكبة الزغرتاوية” فقد اشتهر اهالي هذه البلدة بكرم استضافتهم وترحيبهم بالزوار فمن قصد إهدن أصبح من “أهل البيت”.

ندعو محبي إهدن البلدة التي لا تنام من مختلف المناطق اللبنانية لتمضية نهاية أسبوع ممتعة مع العائلة او الأصحاب، اذ تعددت انواع السياحة في إهدن كالسياحة الدينية حيث يمكن للجميع زيارة العديد من الكنائس لا سيما كنيسة مار ماما الأقدم في الشرق الأوسط والتي تشكل أيضا إرثا دينيا تتميز به البلدة بالإضافة الى زيارة الأماكن الأثرية في إهدن واكتشاف خفايا إهدن المذهلة”.

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