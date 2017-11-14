الصفدي زار عين التينة والتقى الخطيب: متمسكون بعودة الحريري وسنسميه مجددا اذا اصر على الاستقالة on November 14, 2017



الصفدي زار عين التينة والتقى الخطيب: متمسكون بعودة الحريري وسنسميه مجددا اذا اصر على الاستقالة

الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017 الساعة 14:54 سياسة

وطنية – زار النائب محمد الصفدي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وتركز البحث على “الأوضاع الراهنة، في ظل غياب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن لبنان”.

اثر اللقاء، قال الصفدي في تصريح: “نقلت للرئيس بري تمسك أهل طرابلس بعودة الرئيس الحريري ودعوتهم له للرجوع عن الاستقالة والاستمرار بالحكم”. واكد انه “اذا أصر الحريري على الاستقالة، فنحن نصر على تسميته مجددا خلال الاستشارات الملزمة”.

ونقل الصفدي عن الرئيس بري تأييده لهذا الرأي.

وكان الصفدي قد التقى في مكتبه في برج الغزال ظهر اليوم، وزير البيئة طارق الخطيب، واطلع منه على “وجهة نظر تكتل التغيير والاصلاح حول الوضع الراهن وضرورة الخروج بموقف وطني جامع لحل الأزمة”.

كما تطرق اللقاء الى “المشاكل التي تعترض وحدة اللبنانيين ومستقبل البلاد”.

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