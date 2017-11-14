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سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان
on November 14, 2017
مع الجالية اللبنانية
سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان
التقى النائب السابق فارس سعيد الموجود في الرياض، في مقر إقامته في فندق الموفنبيك السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوبي، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع العامة في المنطقة.
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