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‏سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان

on November 14, 2017
‏سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان

مع الجالية اللبنانية

سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان
التقى النائب السابق فارس سعيد الموجود في الرياض، في مقر إقامته في فندق الموفنبيك السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوبي، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع العامة في المنطقة.

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