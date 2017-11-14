الرئيسية » لبنان » ‏سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان

‏سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان on November 14, 2017

سعيد التقى في الرياض السفير السعودي الجديد في لبنان

التقى النائب السابق فارس سعيد الموجود في الرياض، في مقر إقامته في فندق الموفنبيك السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوبي، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع العامة في المنطقة. التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net