الخير: الحريري زعيم وطني يؤمن بمشروع بناء الدولة وحماية لبنان on November 14, 2017

أقيم حفل استقبال في ملبورن، على شرف عضو “كتلة تيار المستقبل” النائب كاظم الخير، في مركز منتدى الشباب، في حضور منسق قطاع الاغتراب في المنية رئيس جمعية الفكر والحياة صالح حامد، منسق ملبورن حسين الحولي وأعضاء مجلس المنسقية، الشيخ عبد الرحمن ملص وممثلين عن جمعيات خيرية واجتماعية وأبناء الجالية.

والقى ملص كلمة رحب فيها بالنائب الضيف واشاد بصفاته وتواضعه وروح الشباب وخدماته الإنسانية”، تلاه الخير قائلا:”اتينا في مهمة وطنية وبتكليف من الرئيس الحريري، وعلى رغم الاستقالة، كان اصرار منه على الزيارة نظرا لاهمية الجالية في أستراليا. اتينا كي نشجع ونحث الجالية على التسجيل تمهيدا لانتخاب من هو مناسب لبناء الوطن وانتم احرار لأنكم لستم بحاجة لأية خدمات”.

وتابع :”لهذا ادعوكم مجددا الى الإسراع في تسجيل أسمائكم ليس للانتخابات وحسب، بل استعدادا للمستقبل حين يقر قانون يسمح بانتخاب ستة نواب من بلاد الاغتراب. لبنان بحاجة إليكم ليس لمساعداتكم المادية، بل لرأيكم وقوتكم ومشاركتكم في الحياة السياسية”.

وختم:”الرئيس الحريري زعيم وطني لانه يؤمن بنهج ومشروع بناء الدولة وحماية لبنان، بينما الطرف الاخر يؤمن بمصلحة ايران والتدخل في شوؤن الدول العربية”.

احمد

واقام مسؤول قطاع الاقتصاد والاعمال في تيار المستقبل – ملبورن ناظم احمد مأدبة غداء على شرف الخير في حضور منسق قطاع الاغتراب في المنية عمر الحلو ومنسق التيار في ملبورن حسين الحولي وبعض أعضاء المنسقيه، وتم التداول في الوضع الراهن في لبنان وآخر المستجدات في ضوء استقالة الرئيس الحريري وما رافقها من اشاعات كاذبة حول الإقامة الجبرية.

كما زار الخير والوفد المرافق الشيخ احمد جميل علوش في دارته، وجرى حديث “حول اوضاع الجالية في ملبورن”.

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