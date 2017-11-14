الحوت: انتظار الأيام القليلة القادمة حتى يتم تبيان مدى مقدرة الحريري على العودة إلى لبنان on November 14, 2017

رأى نائب “الجماعة الاسلامية” الدكتور عماد الحوت في حديث الى إذاعة “الفجر”، أن “الجميع يدرك أن استقالة الرئيس سعد الحريري جاءت على خلفية ضغط من قيادة المملكة العربية السعودية نتيجة تراكم الخلل الحاصل في التسوية الرئاسية”.

وأعرب عن اعتقاده أن “القيادة السعودية باتت تدرك أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أن يكون ساحة تصفية حسابات إقليمية. وقال: “ان صدمة الاستقالة وضعت على الطاولة انتهاء التسوية الرئاسية الأولى، والبدء بالحديث عن تسوية جديدة تؤمن النأي الحقيقي بالنفس بعيدا عن صراع المحاور”.

ودعا إلى “انتظار الأيام القليلة القادمة حتى يتم تبيان مدى مقدرة الحريري على العودة إلى لبنان”. وشدد على “وجوب أن يكون ما قبل الاستقالة مختلف عما بعد الاستقالة”.

وأكد أنه “لم يعد ممكنا الاستمرار بصيغة التفرد بالقرار”، وقال: “الواقع أثبت أن الهجمة على لبنان وعلى الطائفة السنية تحديدا تحتاج أكبر قدر من التشاور بين أفراد ومكونات هذه الطائفة حتى نستطيع أن ننهض بالطائفة من ناحية، وأن ننهض بلبنان من خلال هذه الطائفة من ناحية أخرى”.

وأعلن أنه “يفضل عدم العودة عن الاستقالة إن كانت هذه العودة ستبقي على مفاعيل التسوية الأولى، وأنه مع العودة عن الاستقالة إذا كانت مشروطة بإعادة ضبط الأوضاع والأداء في لبنان بما يحفظ حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية من ناحية، وبما يحفظ موقع الطائفة السنية واحترام هذا الموقع من قبل باقي الأفرقاء من ناحية أخرى”.

ورأى أن “أداء رئيس الجمهورية كان متميزا في إدارة هذه الأزمة”، مشيرا إلى “وجود غطاء دولي في هذه المرحلة بسبب وجود مليون ونصف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية والخوف من هجرتهم إلى أوروبا في خلال اندلاع الفوضى في لبنان”. واستبعد أن “يكون هناك قرار بإنشاء تحالف دولي ضد لبنان في ظل وجود العامل الروسي في سوريا”، معتبرا أن “ما يحكى عن حرب على لبنان يأتي في إطار التهويل”.

ووضع “جولة الجماعة الإسلامية على القيادات اللبنانية في إطار إرساء قاعدة التشاور وعدم التفرد بالقرار، والتباحث في أنسب الحلول للخروج من الأزمة الراهنة”.

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