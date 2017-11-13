 محفوض: ‏إطلالة الحريري‬⁩ حملت غموضًا وتركت أكثر من علامة إستفهام 

ايلي محفوض عبر تويتر: إطلالة الرئيس سعد الحريري حملت في طياتها غموضًا وتركت أكثر من علامة إستفهام واذا كانت العودة عن الإستقالة مشروطة بالتزام واضح من قبل #حزب_الله كي يعود الى #لبنان ويتخلّى عن نشاطه خارج الحدود وهذا أمر لا نقاش فيه مع الحزب مما يعني أن الاستقالة ستكون قطعية لا رجوع عنها.. الا إذا.
بعيدا عن التحليلات والتفسيرات لإطلالة الرئيس #سعد_الحريري وكي لا يصيبنا ما أصاب فريق ٨آذار حيث ظهروا بمظهر الأطباء النفسيين حيث حلّلوا سيكولوجيا يبقى أن الإستنتاج الأخطر أننا كنا في مأزق فأصبحنا في أزمة شائكة ومتشعبة والمطلوب حلول ناجعة وليس مؤقتة او تخديرية
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