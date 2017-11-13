محفوض: ‏إطلالة الحريري‬⁩ حملت غموضًا وتركت أكثر من علامة إستفهام on November 13, 2017



ايلي محفوض عبر تويتر: ‏إطلالة الرئيس ⁧‫سعد الحريري‬⁩ حملت في طياتها غموضًا وتركت أكثر من علامة إستفهام واذا كانت العودة عن الإستقالة مشروطة بالتزام واضح من قبل ⁧‫#حزب_الله‬⁩ كي يعود الى ⁧‫#لبنان‬⁩ ويتخلّى عن نشاطه خارج الحدود وهذا أمر لا نقاش فيه مع الحزب مما يعني أن الاستقالة ستكون قطعية لا رجوع عنها.. الا إذا.

‏بعيدا عن التحليلات والتفسيرات لإطلالة الرئيس ⁧‫#سعد_الحريري‬⁩ وكي لا يصيبنا ما أصاب فريق ⁧‫ ٨آذار‬⁩ حيث ظهروا بمظهر الأطباء النفسيين حيث حلّلوا سيكولوجيا يبقى أن الإستنتاج الأخطر أننا كنا في مأزق فأصبحنا في أزمة شائكة ومتشعبة والمطلوب حلول ناجعة وليس مؤقتة او تخديرية

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