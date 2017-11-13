محاضرة للرامغافار عن مسيحيي لبنان: تحديات وآفاق on November 13, 2017

نظم نادي “زارتونك” التابع لحزب الرامغافار، محاضرة بعنوان ” مسيحيو لبنان: تحديات وآفاق”، في المقر العام للحزب في منطقة الصيفي – الجميزة، في حضور شخصيات سياسية ودينية وثقافية وحشد من المجتمع البيروتي.

بداية النشيد الوطني، ثم كانت كلمة الإفتتاح لرئيس النادي آرا ترزيان، أشاد فيها ببـ”المواطنين المتمسكين بجذورهم اللبنانية المسيحية، وهم في حياتهم يشكلون مثالا يحتذى بالأمانة والمصداقية والإلتزام بالكنيسة”.

بعد ذلك، كانت وقفة غنائية مع فرقة تيكيان الموسيقية التي أدت أغنية “وطني بيعرفني”، تلاها وثائقي عن الوجود المسيحي في لبنان منذ القرن الأول إلى يومنا هذا.

وحاضر الوزير السابق الدكتور يوسف سلامة عن عدد من المسائل التي تقلق المسيحيين في لبنان، واقترح بعض الحلول، منها: إلتزام الحياد التام وعدم مواجهة سياسة الدول العظمى. كما حدد نقاط القوة عند المسيحي وهي الشهادة في كل مجالات الحياة وقبول الآخر بغض النظر عن إنتمائه القومي او الديني.

بعدها،أجاب سلامه عن أسئلة الحاضرين.

التعليقات