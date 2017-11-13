كنعان بحث وفنيش في ملف الملاعب الرياضية والتقى نبيل الجسر on November 13, 2017

زار امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه في الوزارة.

اثر اللقاء، قال النائب كنعان: “بحثنا في عدد من الامور، ومنها قانون البرنامج الصادر عام 1999 الذي يتعلق ببعض الملاعب الرياضية وملعب مخصص لمنطقة المتن الشمالي، ومنها ملعب اولمبي مخصص لمنطقة المتن الشمالي بموازنة قدرها 6 مليارات ليرة، وكان الجو ايجابيا حيث اتفقنا على متابعة هذا الملف مع الوزارة والمعنين في مجلس الانماء والاعمار”.

والتقى كنعان في وقت لاحق، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

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