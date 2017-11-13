قائد الكتيبة الايرلندية الفنلندية زار نصب شهداء الكتيبة في تبنين on November 13, 2017

زار قائد الكتيبة الايرلندية الفنلندية الجديدة (111) المقدم نيل ناولن برفقة قائد الكتيبة المغادرة (110)أون ماكنالي، نصب شهداء الكتيبة في محلة الحصن في تبنين. حيث تم وضع اكليلا من الزهر بعد اقامة قداس لراحة ارواح الشهداء بحضور عديد من الفرقتين الايرلندية والماليزية واعضاء من بلدية تبنين وفاعليات اختيارية وتربوية واجتماعية.

وقد القى ضابط الاعلام في الفرقة كلمة تحدث فيها عن تضحيات الكتيبة منذ العام 1972 وحتى اليوم ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وتقدم بالشكر من بلدية تبنين وقيادة الفرقة الماليزية.

وتم تناول طعام الفطور في النادي الكاثوليكي قرب كنيسة مارجرجس في محلة الحصن

التعليقات