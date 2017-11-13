سليمان من دار الفتوى: دلائل الخير في مقابلة الحريري وهي تزيل كل الهواجس on November 13, 2017

أكد الرئيس ميشال سليمان بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن “عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان ضرورية وعند عودته يحدد هو بنفسه ما اذا كان سيبقى في رئاسة الحكومة او يستقيل.

ورأى أن “دلائل الخير ظهرت في مقابلة الحريري أمس وما قاله هو المطلوب والمقابلة تزيل كل الهواجس”.

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