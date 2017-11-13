زهرا: اطلالة الحريري اكدت حريته on November 13, 2017

اعتبر النائب انطوان زهرا، في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3” “ان اطلالة الرئيس سعد الحريري في مقابلة امس اكدت حريته اكثر من الاصوات التي تتباكى على غيابه، وقد أوضح خلالها انه غير رافض للتسوية انما تم استغلالها من قبل “حزب الله” وفريقه السياسي من اجل الامعان في سياسة التوغل في ازمات المنطقة وتعريض لبنان ومصالحه للخطر من دون الالتفات لأي تعهد بدءا من طاولة الحوار وصولا الى التسوية السياسية”.

ورأى انه “ما من مانع دستوري لاستقالة الحريري من الخارج”، متسائلا :”هل استقالة الوزراء في بيان من الرابية سابقا دستورية واستقالة الحريري اليوم غير دستورية؟”، ومشيرا الى “ان رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية دستورية لعدم قبول الاستقالة”.

وتوقع ان “يعاد تكليف الرئيس الحريري مجددا لتشكيل الحكومة”، وقال: “ليس هناك من مرشح آخر لدى القوى السياسية والتفاوض الفعلي حول اعادة التسوية على اسسها الاصلية بعد التكليف الجديد”.

واستبعد زهرا “امكانية تراجع “حزب الله” العلني بعد كل ما وصل اليه من انغماسات في المنطقة”، وقال: “اذا لم يتجاوب الحزب فالازمة الحكومية ستطول لأشهر عدة”.

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