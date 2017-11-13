جمعية كهف الفنون تقيم حفل عشائها السنوي في الاشرفية on November 13, 2017

اقامت جمعية كهف الفنون حفل عشائها السنوي في مطعم المايون – الاشرفية حضره ممثلون عن وزراء ونواب وقيادات امنية ودبلوماسية وهيئات اعلامية وثقافية وبلدية وكوكبة من سيدات المجتمع

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ووثائقي بقلم الاعلامي عبدالله ذبيان واخراج علاء شمالي عن مراحل انجاز كهف الفنون والقرية التراثية، وكلمة شكر وترحيب من رئيس جمعية كهف الفنون الفنان غاندي بو ذياب

والقى رئيس مجلس أمناء جمعية كهف الفنون الدكتور شادي مسعد كلمة نوّه فيها بنشاطات الجمعية الفنية والثقافية والسياحية والبيئية التي تقيمها على مدار السنة وتطويرها إنشاء قرية تراثية لبنانية على مستوىً راقي مشدداً على ضرورة الوقوف الى جانب كهف الفنون ورئيسها وما يقدمه في خدمة المجتمع والوطن.

كما القى شعراء الجمعية عصمت حسان، محمد مطر، انطوان سعادة، طوني خزامي، د. ابراهيم شحرور، وقزحيا ساسين مقتطفات شعرية قدمتهم الصحافية رندة الحرفوش، واستكمل العشاء بحفل موسيقي فني مميز

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