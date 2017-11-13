جمعية قل لا للعنف استنكرت التهجم على بخاري on November 13, 2017

صدر عن جمعية “قل لا للعنف” بعد اجتماعها الدوري بيانا جاء فيه :” تؤكد الجمعية على التمسك بالمؤسسات الدستورية، وتدعو الى وحدة الصف بين ابناء المجتمع والمكونات اللبنانية في ظل الوضع السياسي الحرج الذي يمر به لبنان”.

وتدين الجمعية التطاول المستمر على سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت وترفض تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة، وتستنكر الجمعية تهجم بعض السياسيين المرتبطين بأجندات خارجية مطلقين الفاظ تحريضية غير مألوفة في مجتمعنا على القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري”.

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