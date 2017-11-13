تويني: مواقف الحريري تثبت انتصار الإجماع الوطني حول الرئيس on November 13, 2017

إعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في تصريح اليوم، أن “إشادة دولة الرئيس الحريري بفخامة الرئيس العماد ميشال عون ومواقفه، وتمسكه بالحل الدستوري مع فخامته بما فيه إمكانية التراجع عن الاستقالة، كذلك تمسك دولته بالتسوية السياسية، كلها مواقف تؤشر إلى أن الإجماع الوطني والتكاتف الأخوي الحاصل في البلاد قد انتصرا، وسيخرج لبنان وشعبه من هذه الأزمة العابرة أقوى من أي وقت مضى ان شاء الله، لأن الإجماع الشعبي حول مواقف فخامة الرئيس الرصينة حال دون النيل من الاستقرار في البلاد”.

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