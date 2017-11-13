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فيديو مسرّب للاعلامية بولا يعقوبيان: عيش كتير بتشوف كتير

on November 13, 2017

 

فيديو مسرّب للاعلامية بولا يعقوبيان تقول في لاحدهم: عيش كتير بتشوف كتير

وعلى الفيديو المنتشر لها والذي تقول فيه لزميل سعودي “عيش كتير، كتبت يعقوبيان: “فمثلا الفيديو المنتشر بكثافة ويقال أني أقول فيه للزميل السعودي “عيش كتير” في الحقيقة أقول له “شكرا كتير”. نشرت شخصيا هذا الفيديو على حسابي الخاص على انستغرام ولا يزال موجودا. هو ببساطة حديث حول الفارق delay بين البث من المملكة الى بيروت. وهذه فرصة لأشكر فريق العمل السعودي”.

وطلبت يعقوبيان”عدم نشر المزيد من الشائعات التافهة”، مضيفةً: “صدقا لا استوعب خيال البعض وجنوحه”.

paula yaakobian

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