بولا يعقوبيان: المقابلة حصلت في منزل الحريري وانا لست ليلى عبد اللطيف on November 13, 2017

بولا يعقوبيان بعد عودتها من الرياض: المقابلة مع الرئيس الحريري اجريت في جناح في منزل الرئيس لم يطلب مني احد ان اسأل أسئلة، محددة الرئيس الحريري وعدد من مرافقيه كانوا برفقته.

بولا يعقوبيان من مطار بيروت: المقابلة حصلت في منزل الحريري والرئيس كان فيه وردا على عدد من الاسئلة قالت انا لست ليلى عبد اللطيف

وركزت ان القابلة 100/100 مباشرة، وقالت ان مكان الحريري هو هنا واتمنى عودنه قريبا.

كما قالت لم اتمكن من رؤية عائلة الحريري الوقت كان ضيقا، شعرت ان الرئيس الحريري كان مرهقا خلال المقابلة ولم يحدد احد لي الاسئلة التي يجب ان أسألها.

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