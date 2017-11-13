بري بحث مع زواره في التطورات وأهمية الوحدة الوطنية: العدول عن الاستقالة فيه عدالة on November 13, 2017

صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي: “العدول عن الإستقالة فيه عدالة”.

واستقبل الرئيس بري ظهرا في مقر الرئاسةالثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء : “كانت جولة في تقويم ما جرى، ونستطيع ان نقول ان الاجواء بدأت تسير في اتجاه إيجابي، وان وحدة اللبنانيين فعلت فعلها وأدت الغاية المرجوة وعكس ذلك الموقف الدولي، وأساس هذا الواقع برمته كان موقف فخامة رئيس البلاد والاتفاق العميق والتنسيق العميق مع دولة الرئيس بري وأدى هذا الموقف الى تحقيق الغاية المرجوة بأن نتجاوز هذه الازمة ونتمكن من ان نخطو خطوات جديدة بإذن الله باتجاه صناعة التوافق الوطني العميق وتحقيق الغاية من وراء هذا التوافق لاجراء الانتخابات النيابية وتحقيق المنشود من وراء هذه الانتخابات.

وسئل: هل من عودة قريبة للرئيس الحريري الى لبنان ؟

اجاب: انطباعي الشخصي واعتقد انه ايضا انطباع دولة الرئيس بري بأن دولة الرئيس الحريري سيعود ويكون بين اهله وشعبه.

سفير العراق

ثم استقبل السفير العراقي في لبنان علي العامري وعرض معه للاوضاع الراهنة.

توفيق سلطان

وبعد الظهر، استقبل السيد توفيق سلطان، الذي قال بعد اللقاء:”من حسن الصدف ان زيارتي لدولة الرئيس الصديق جاءت في يوم يعم البلد شيء من الارتياح، وقد ترك خبر عودة الرئيس الحريري الذي بشرنا به امس ارتياحا عاما في البلد ، وما كنا لنصل الى هذه النتيجة المحمودة لولا موقف فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري الذي شكل الحاضن لهذا الموقف الشجاع والذي كان له اثرا في الوحدة الوطنية التي تجلت بارقى معانيها”.

أضاف:”لبنان يعيش اليوم في جو ارتياح للنتائج التي توصلنا اليها، ونحن في انتظار عودة الرئيس الحريري المظفرة وان يتابع عمله مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري، واعتقد ان لقاءهم سيكون مجديا وسيترك اثارا حسنة على مستقبل لبنان ووحدته واستقراره.كان لهذه الازمة أثر إيجابي لا بد ان أذكره وهو ان هذه الوحدة الوطنية تجلت بشكل لا سابق له فكانت مناسبة لامتحان حصانة البلد امام كل المؤامرات الخارجية”.

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