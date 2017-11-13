المطران منصور والشيخ جديدة: لتحصين الوطن وخطاب معتدل on November 13, 2017

زار راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور يرافقه عدد من الاباء رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، في مركز الدائرة في حلبا، في حضور المشايخ وموظفي الدائرة، وتم البحث في شؤون وطنية عامة.

واكد المطران منصور خلال الزيارة “المواقف الوطنية التي أتت على لسان البطريرك يوحنا العاشر خلال زيارته للمفتي دريان لجهة التعاون والتضامن ووحدة الكلمة بين كل مكونات الشعب اللبناني لحماية لبنان ووحدته الوطنية”.

وشدد المطران منصور والشيخ جديدة على “ضرورة تحصين الوطن من المخاطر التي تحاك خصوصا في الظروف الحرجة وضرورة الخطاب الوطني والمعتدل”. كما أثنيا على مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل القوى التي سعت لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق”، آملين “السلام للوطن وجميع البلاد”.

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