الشرق الاوسط: مخاوف من عودة الاغتيالات في لبنان on November 13, 2017

تنامت المخاوف لدى الأطراف السياسية اللبنانية من اهتزاز الوضع الأمني وعودة الاغتيالات السياسية إلى الساحة. وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إنه “وفي ظل التأزم السياسي اللبناني ورغم الإجراءات المكثفة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، فإن توتر الأوضاع يتواصل”.

وذكرت مصادر مسؤولة للصحيفة أن “هناك تخوفاً من إمكانية تجدد الاغتيالات السياسية التي انحسرت إثر الاستقرار الأمني”. مشيرةً إلى “تصاعد هاجش عودة هذه الاغتيالات خاصةً مع الكشف عن شبكة من العملاء الأجانب الراغبين في تصفية عدد من القيادات اللبنانية”.

وكشفت مصادر، أن “الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وتتخذ أيضاً الإجراءات الأمنية المكثفة والضرورية للحفاظ على الاستقرار.

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