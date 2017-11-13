الراعي امام الجالية في الرياض: المملكة وقفت الى جانب لبنان في جميع الاوقات on November 13, 2017

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس، في كلمة امام الجالية اللبنانية في السعودية، الى ان “علاقات الصداقة بين لبنان والمملكة متجذرة بالتاريخ”، وقال: “سأشكر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، على حسن استقبال اللبنانيين. وما كنت احلم يوما ان ازور المملكة ولكنني كنت في شوق لزيارتها”.

واذ اكد الراعي “عمق العلاقات اللبنانية السعودية”، شدد على ان “المملكة وقفت الى جانب لبنان في جميع الاوقات”، واوضح انه “على الرغم من الازمات تبقى علاقة الاخوة تجمع لبنان والسعودية، التي كانت حاضرة دائما في ازمات لبنان الاقتصادية والسياسية، ولبنان لا يزول طالما أن التعايش الاسلامي – المسيحي قائم”.

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