الخطيب موفدا من باسيل زار دائرة الاوقاف في حلبا : للالتفاف حول مواقف عون الوطنية on November 13, 2017

زار وزير البيئة طارق الخطيب، موفدا من رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، دائرة الاوقاف الاسلامية في حلبا – عكار، يرافقه منسق “هيئة التيار” في عكار طوني عاصي وعدد من كوادره. وكان في استقباله رئيس الدائرة الشيخ مالك جديدة وعدد من المشايخ وفاعليات المنطقة.

الخطيب

بداية، تحدث الوزير الخطيب الذي نقل تحيات الوزير باسيل، وقال: “ان عكار، كما هي دائما، تتميز بالحياة المشتركة والعيش الواحد بين كل مكوناتها، هي في قلب التيار ونحن في قلبها، وفي هذه المرحلة التي يمر بها الوطن نقف الى جانبكم والشعب اللبناني واحد أيا تكن الخلافات السياسية بين مكوناته، في الازمات نقف جنبا الى جنب لدرء المخاطر عن بلدنا”.

اضاف: “نحن في “التيار الوطني الحر” حين نشعر بأن اخينا في الوطن والمواطنية، ايا يكن ولاي مكون انتمى، مأزوم فلا يمكن الا ونشعر بأن الواجب هو ان نكون الى جانبه، وهذا هو عنوان زيارتنا اليوم، لنتحدث معا خطابا وطنيا جامعا ولنترفع عن الخلافات الصغيرة، فمصلحة الوطن فوق كل المصالح وعندما يربح الوطن كلنا نربح واي خسارة تصيب اي من مكونات شعبنا، نحن في التيار الوطني الحر، نشعر باننا نحن الخاسرون”.

واضاف: “اننا اليوم بأمس الحاجة الى ان نلتف حول المواقف الوطنية الكبيرة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية الذي قارب المسألة بحكمة ومسؤولية وروح مسؤولية عالية جدا. نحن بحاجة الى ان نتعاضد ونتكاتف مع بعضنا البعض وايا تكن الامور المقبلة ومهما كانت كبيرة تصغر حين نكون موحدين، وايا تكن صغيرة تكون كبيرة وموجعة اذا كنا مختلفين. وما من مبرر ان تكون خلافاتنا سببا لالحاق الضرر بالمصلحة الوطنية”.

وأثنى الوزير الخطيب على مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مشيدا بدوره الوطني الكبير، وقال: “علينا ان نقف موقفا واحدا لمعالجة الازمات للحد من الارتدادات السلبية على وطننا. واننا في التيار الوطني الحر نشعر باننا جزء من مكون في هذه المنطقة ورافد اساسي للبنان ونحن الى جانبكم. واننا نشارك اهلنا في عكار بالاعتزاز الكبير بالشهداء من ابناء عكار الذين استشهدوا في سبيل لبنان”.

جديدة

ورد الشيخ جديدة بكلمة رحب في مستهلها بالوزير الخطيب، آملا منه نقل رسالة تحية الى الرئيس عون والوزير باسيل، وقال: “مع الالم دائما هناك امل، وكل محنة تحمل منحة، وكل ضيق يحمل فسحة، خصوصا في هذا الوطن، وعكار قطعت خطوات كبيرة في موضوع الوطنية الصادقة وهي نموذج في العيش الواحد المشترك والايمان بالدولة والمؤسسات رغم الحرمان. ورغم ان الدولة لم تحضر الينا كما هي حاضرة في قلوب العكاريين ومع ذلك نقول مع ذلك فاننا لن نستبدل الدولة باي فريق اخر، نحن نؤمن بالدولة وبالمؤسسات”.

وتابع: “اننا نشكر فخامة الرئيس الذي اثبت انه عماد بكل معنى الكلمة، وان المحن هي التي تكشف الرجال. لقد شكر بلسان الجميع وايضا على لسان دولة الرئيس الحريري البارحة الذي لا شك انه يشعر بأبوة واخوة وموقف فخامة الرئيس”.

واردف: “نقول للاخوة العرب ولجميع الناس بان الله تعالى يقول: “لا يكلف الله نفسا الا وسعها” لا احد يكلفنا ما لا نسع، وبعد ذلك نقول بان الخلل الذي عمره عشرات السنين لا يصلح بين ليلة وضحاها، انما الزمن هو جزء من العلاج. فليتركوا لنا الفرصة لاعادة بناء الدولة والمؤسسات وكلما كبرت الدولة وتعاظم دورها كلما تتقلص الامور التي هي على حساب الدولة. اننا نرى مع كل الناس انه خلال هذه السنة الماضية تحققت انجازات التي نتمنى ان تكبر، واننا مع حكمة وصلابة فخامة الرئيس ومع موقفه المشكور جدا في هذا الام”.

وثمن مواقف المفتي دريان، وقال: “نحن جميعا تحت سقف خطاب المرجعية الذي هو خطاب صاحب السماحة الذي يؤمن بالحكمة ويؤمن بالعيش الواحد وبان ميزة لبنان هو هذا التنوع. فلبنان كما عهدناه سيبقى موئل الحريات والتنوع. اننا في عكار اعطينا اغلى ما نملك وهم ابناؤنا الذين جعلناهم من شهداء هذا الجيش اوسمة على صدور السهول وتيجانا على هامات الجبال نعتز بهم ونفتخر لانهم يحفظون الارض والعرض ويحفظون الدولة والمؤسسات. واننا نتطلع لان تستمر مسيرة هذا العهد لما فيه خير بلدنا جميعا”.

ثم انتقل الوزير الخطيب لزيارة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على ان يزور لاحقا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار.

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