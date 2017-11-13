الحجار: الحريري عائد لتصحيح سياستنا الخارجية on November 13, 2017

أكد النائب محمد الحجار «أهمية عودة الرئيس الحريري ليقود مسيرة التيار ومسيرة تصحيح الخلل الذي أصاب سياسة لبنان الخارجية بفعل إصرار إيران وحلفائها على الإخلال بالتوازنات الداخلية اللبنانية وبالتوازنات الخارجية في المنطقة وسعيها إلى فرض سيطرتها على العالم العربي وهز الاستقرار اللبناني».

وشدد الحجار في لقاء سياسي في بلدة ضهر المغارة في قضاء الشوف على أننا «نريد استقرار لبنان واستقرار علاقاته العربية على قاعدة انتمائنا العربي وتحييد لبنان وحرصنا على مواجهة مشاريع التفتيت والفتن التي تسعى إليها إيران».

وختم بتجديد التأكيد على ولاء تيار المستقبل لمشروع الدولة المدنية الديموقراطية ومؤسساتها الدستورية وحدها، ورفض أي سلاح خارج مؤسساتها الشرعية ولا يأتمر بها، وعلى وقوفه صفا واحدا خلف الرئيس والزعيم سعد الحريري في كل خياراته ومواقفه».

الانباء – أحمد منصور

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