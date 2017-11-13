الإتحاد الماروني العالمي: نؤيد خطوات التحالف لمواجهة السيطرة الإيرانية في لبنان والمنطقة on November 13, 2017

أعلن الاتحاد الماروني العالمي “رفض استمرار السيطرة الإيرانية بواسطة حزب الله على لبنان دولة وقرارا”. وأوضح في بيان، “في ضوء ما يجري على الساحة اللبنانية وخصوصا فيما يتعلق بالحملات الاعلامية الحالية التي تقودها الماكينة الايرانية ضد التحالف العربي – الأميركي”، تأييده “الخطوات الاستراتيجية العملية للتحالف العربي – الأميركي لمواجهة السيطرة الإيرانية في لبنان والمنطقة”.

اضاف :”يعتبر هذا الموقف معبرا عن رأي أكثرية الموارنة في العالم ولا سيما الجاليات التي عملت على اصدار القرار الدولي 1559 والذي كان بإمكانه لو طبق في حينه تحرير القرار اللبناني وحماية الحرية وتأمين سيادة الدولة ومنع التدخلات فيها ومواكبتها لأحداث المنطقة بشكل متزن ومسؤول كان سيضع لبنان في مصاف الدول المستقرة والمتقدمة ويبعد عن ابنائها الأخطار الأمنية والتداعيات الاقتصادية التي لا يزال يمر بها منذ عقدين من الزمن.

وختم البيان :”نشكر الإدارة الأميركية والكونغرس بحزبيه على مساعدة لبنان لتجنيبه آفات الارهاب والسيطرة الايرانية التي عمت أخطارها دولا كثيرة في المنطقة”.

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