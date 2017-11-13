افتتاح السنة الكشفية لكشافة لبنان فوج حرف أرده زغرتا on November 13, 2017

افتتحت جمعية “كشافة لبنان” فوج حرف أرده ـ زغرتا السنة الكشفية للعام 2017 – 2018 تحت عنوان “بيت للكل”، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه المرشد الروحي للفوج الخوري يوسف جنيد في كنيسة مار شربل في البلدة.

شارك في القداس القادة الحاليون للفوج وعدد من القادة القدامى ومسؤولون من أفواج أخرى ومن المفوضية العامة لكشافة لبنان والوحدات الكشفية من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي البلدة والجوار.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى الخوري جنيد عظة في المناسبة تحدث فيها عن مسيرة الحياة الكشفية بشكل عام وعن الحياة الكشفية في البلدة.

وفي ختام القداس، تجمع كشفي في الباحة الخارجية للكنيسة، عرضت فيه شرائح ضوئية عن الأعمال والنشاطات التي قام بها الكشافة خلال السنة المنصرمة. كذلك تمت تسمية القائد روي عساف قائدا جديدا للفوج. وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة.

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